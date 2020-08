Twitter plaatst opnieuw mededeling bij tweet Trump KVE

23 augustus 2020

21u54

Twitter heeft zondag een mededeling bij een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump geplaatst. In die tweet uitte Trump kritiek op de postbussen die de Democraten promoten als optie voor kiezers in november. Volgens Twitter is Trumps bericht in strijd met het bedrijfsbeleid met betrekking tot "maatschappelijke integriteit en verkiezingsintegriteit".

"Dus nu gebruiken de Democraten postbussen, die een ramp zijn voor de beveiliging van de verkiezingen? Ze maken het onder meer mogelijk om meerdere malen te stemmen. Bovendien, wie controleert ze, worden ze geplaatst in Republikeinse of Democratische buurten? Ze zijn niet ontsmet van corona. Een grote fraude! ", aldus Trump zondagmorgen.



Naast een mededeling liet Twitter weten Trumps tweet te hebben laten staan omdat "het in het algemeen belang kan zijn dat de tweet toegankelijk blijft".

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Democraten in meerdere staten moedigen het plaatsen van postbussen aan als een laagdrempelige en betrouwbare optie voor kiezers die de posterijen niet vertrouwen met hun stem. Republikeinse functionarissen in sommige staten hebben al een stokje gestoken voor het gebruik van de postbussen. Als gevolg van de coronapandemie brengen veel Amerikanen naar verwachting in november hun stem uit per post. Trump maakt er al geruime tijd geen geheim van dat hij geen vertrouwen heeft in briefstemmen, hoewel er geen bewijs is dat verkiezingsfraude daarmee in de hand wordt gewerkt.

Door bezuinigingen op de posterijen is twijfel gerezen of de posterijen de logistieke taak wel aankunnen. De begroting van de posterijen is de laatste dagen zodoende inzet geworden van een fel politiek gevecht tussen de Democraten en de Republikeinen.

Twitter, dat door Trump veelvuldig wordt gebruikt, voert al langer een beleid ten opzichte van misinformatie die Trump verspreidt. Twitter blokkeerde enkele berichten van Trump, of plaatste daar meldingen bij. De president reageerde daar telkens boos op.