Twitter krijgt binnenkort volledig redesign Christian Born ttr

14 januari 2019

16u30

Bron: AD.nl 0 Twitter krijgt de komende jaren een volledig nieuw design. Gesprekken op het netwerk krijgen nieuwe, verduidelijkende kleuren en het harticoon - waarmee je berichten kunt liken - wordt verborgen. Een bétatest start in de komende weken. Dat schrijft de Amerikaanse techsite TechCrunch op basis van een interview met de productontwikkelaar van Twitter, Sara Haider.

Gesprekken krijgen kleuren, wat moet zorgen voor een overzichtelijker nieuwsoverzicht. Zo kunnen gebruikers zien welke tweets van de originele Twitteraar zijn, welke van volgers en welke van niet-volgers zijn. Zo moeten lange gesprekken op het platform beter te volgen zijn. Ook moet het zo in één oogopslag duidelijk zijn welke tweets interessant zijn voor de gebruiker. Dat betekent dus dat antwoorden niet per se op volgorde liggen. Ze worden gerangschikt op relevantie. Ook wordt het algoritme van Twitter verbeterd, zodat de belangrijkste berichten nog zichtbaarder worden bovenin de tijdlijn.

Het live-aspect van Twitter verdwijnt echter niet. Het bedrijf vindt dat zelf één van de belangrijkste functies. CEO Jack Dorser zei op de techbeurs CES al dat ‘iets live meemaken een zinderend gevoel geeft. We willen die buzz en dat gevoel niet kwijtraken. We houden ervan’.

Testen

Het bedrijf uit San Francisco is ook aan het testen met minder iconen in de app, allemaal om de teksten overzichtelijker te maken. Zo verdwijnen de iconen voor het delen van tweets. Hetzelfde geldt voor het hartje. Die komen weer tevoorschijn zodra men op de tweet klikt. “Zo krijg je betrokkenheid voor de één en een simpelere aangezicht voor de ander”, aldus Haider.

Dit is niet de eerste keer dat het techbedrijf twijfelt over het voortbestaan van het hartje. In 2015 zei het bedrijf al te overwegen het icoon te verwijderen. Dit zou een eerste stap kunnen zijn.

Twitter nodigt de komende weken een beperkt aantal gebruikers uit om de redesign te testen. Wanneer de rest van de wereld mag meegenieten, is onduidelijk.