Twitter-CEO geeft toe dat het platform onterecht 600.000 accounts onzichtbaar maakte



Annick Wellens

06 september 2018

11u43 0 Twitter-CEO Jack Dorsey geeft toe dat het sociale mediaplatform onterecht 600.000 accounts verwijderde, waaronder die van leden van het Amerikaans Congres. Of dat voornamelijk Democraten of Republikeinen waren, kan Dorsey niet zeggen. De man werd intussen verhoord door leden van het Amerikaans Congres.

Twitter maakt gebruik van een algoritme dat selecteert welke berichten getoond of gefilterd en verwijderd worden. Maar daar gaat het volgens Trump en andere Republikeinen al enige tijd grondig mis. Ze beschuldigen het platform van vooroordelen en censuur. Naar aanleiding van de beschuldigingen volgde er een hoorzitting in het Congres. "Ik geef toe dat we ons hebben vergist bij 600.000 accounts."

'Kwaliteitsfilter'

Twitter voegde een tijd geleden een kwaliteitsfilter toe aan het platform en de zoekresultaten. Al snel merkten enkele gebruikers op dat hun tweets niet meer tussen de zoekresultaten verschenen. Zelfs als ze dezelfde hashtag gebruikten die ze in de zoekbalk ingaven. Dorsey zegt daarop dat het sociale mediaplatform minstens honderd verschillende signalen in acht neemt, alvorens een profiel wordt afgeschermd voor de buitenwereld.

Het zou echter mislopen bij het gedrag van volgers. Sommige politici worden gestraft, omdat hun volgers bijvoorbeeld extremistische uitspraken delen, bedenkelijke accounts volgen of racistische tweets 'retweeten'. “Dat is natuurlijk niet eerlijk”, geeft Dorsey toe. “Zulke acties van het algoritme zijn intussen ongedaan gemaakt.” Hij benadrukt nogmaals dat Twitter geen onderscheid maakt tussen de politieke ideologieën.

"Samenzweringstheorieën"

De meningen in het Congres waren verdeeld over de hoorzitting. Verschillende senatoren zeiden dat het onderzoek louter tijdverspilling was. Democraat Paul Sabanes zei dan weer dat de hoorzitting te wijten was aan de absurde samenzweringstheorieën van de president: “President Trump en andere Republikeinen hebben hun samenzweringstheorieën over Twitter en andere sociale mediaplatformen gebruikt om kiezers te lokken," zei Democraat Frank Pallone. Diezelfde man ontkent dat Twitter beschuldigd kan worden van anti-conservatieve bias, zolang Trump zijn tweets zichtbaar blijven.

Andere onthullingen

Op de vraag waarom Twitter mensen niet dwingt om hun ware identiteit te openbaren tijdens de registratie, antwoordde Dorsey dat het platform robots gebruikt om valse accounts op te sporen. Op die manier verwijderde het platform al miljoenen profielen. Een ander (nieuwsgierig) lid van het Congres vroeg hoeveel moderators voor Twitter werken en hoeveel zij betaald worden. Daar antwoordde CEO Dorsey niet op.

Jack Dorsey gaf nog toe dat de regels van Twitter onduidelijk zijn en dat ze “transparanter” moeten worden.

De Republikeinen zelf wilden voornamelijk weten of Twitter de gebruikersgegevens in Rusland had opgeslagen. Maar blijkbaar heeft Twitter geen servers in Rusland, waardoor dat onmogelijk is. Verder vroeg Michael Doyle expliciet of Twitter actie had ondernemen om de conservatieven te censureren. “Neen’, besloot Dorsey resoluut.