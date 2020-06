Twitter blokkeert video van Trump wegens schending van auteursrechten ADN

05 juni 2020

13u03

Bron: Belga 0 Donald Trump ligt opnieuw overhoop met Twitter. De sociale netwerksite bevestigde vrijdag dat het een video van de Amerikaanse president heeft geblokkeerd vanwege een schending van auteursrechten.

Het gaat om een compilatie van vier minuten met een mix van vreedzame en meer gewelddadige protesten na de dood van George Floyd in Minneapolis, met op de achtergrond een toespraak van Trump en pianomuziek. Vermoedelijk kwam de klacht over auteursrechten van één of meerdere eigenaars van beelden die in het filmpje werden gebruikt. De video circuleert momenteel wel nog steeds op YouTube.

Trump en zijn entourage beschuldigden Twitter in november vorig jaar, bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, er al van zijn "opbouwende en verenigende boodschap" te censureren.



Twitter is al jaren het belangrijkste communicatieplatform van Donald Trump, maar vanaf vorige week kwam er een serieuze kink in de kabel tussen beide partijen.

Twitter onderwierp een tweet van Trump aan een factcheck en riep daarmee de woede van de president over zich af. Drie dagen later hing Twitter aan een tweet van de president een verklaring dat hij zich had vergrepen aan de regels over verheerlijking van geweld.

Lees ook: Trump nu echt op ramkoers met zijn anders zo geliefde medium Twitter: Zorgen de verkiezingen voor zenuwachtigheid? (+)