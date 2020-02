Twitter blokkeert 70 betaalde pro-Bloomberg-accounts die berichten copy-pasten SPS

22 februari 2020

19u02

Bron: Belga 0 Twitter heeft 70 accounts geblokkeerd die betaald werden door de campagne van de Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg. De accounts maken deel uit van de socialemediastrategie van de vroegere burgemeester van New York en moesten het beeld scheppen dat Bloomberg meer aanhangers had op Twitter. Dergelijke praktijken gaan echter in tegen de regels van Twitter, klinkt het bij het bedrijf.

De accounts maakten deel uit van de strategie om meer dan 500 mensen 2.500 dollar (2.300 euro) per maand te betalen om 20 tot 30 uur te werken rond de promotie van Bloomberg op de sociale media. Via een app kan de campagne berichten doorsturen, die dan gepost kunnen worden door de werknemers. Dat resulteerde in talrijke accounts die dezelfde boodschap verspreidden.

"We hebben actie genomen tegen een groep accounts omdat ze onze regels rond platformmanipulatie en ongewenste berichten schenden", aldus een woordvoerder van Twitter. Sommige profielen zijn permanent geschrapt, voor andere accounts zullen de eigenaars moeten bewijzen dat ze wel degelijk controle hebben over de accounts.

Die regels heeft Twitter in september vorig jaar ingevoerd in een poging om Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen tegen te gaan. In 2016 bleken duizenden profielen op sociale media door een Russisch bedrijf te zijn gecreëerd. Ze tweetten consequent in het voordeel van toenmalige kandidaat Donald Trump en verspreidden leugens over zijn tegenkandidaat Hillary Clinton. De verschillende sociale media hebben sindsdien beloofd iets te doen aan "fake news".

Volgens de regels van Twitter mogen gebruikers niet op een artificiële manier conversaties versterken of verstoren door het gebruik van verschillende accounts, of anderen compenseren om dat te doen, zelfs al hebben die personen maar één account.

Ook Facebook denkt eraan stappen te ondernemen tegen de praktijken van Bloomberg. Volgens CNBC gaat het bedrijf mogelijk berichten labelen die gepost werden door betaalde campagnemedewerkers.

LEES OOK. De grootste nachtmerrie voor de Democraten wordt steeds waarschijnlijker: wat als niemand een meerderheid haalt?