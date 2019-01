Twintigtal vluchtelingen onderschept in twee rubberbootjes op weg naar Engeland kg

21 januari 2019

15u44

Bron: Belga 0 De Britse scheepvaartpolitie heeft zondagnacht 23 vluchtelingen op twee rubberbootjes onderschept die vanuit Frankrijk via het Kanaal Engeland wilden bereiken. Dat melden de Franse autoriteiten.

Gisterenavond had een ferry melding gemaakt van "een rubberbootje dat zonder lichten voor de Franse kust richting Engeland aan het varen was", zo klinkt het. Iets voor middernacht werd het bootje, overladen met vijftien mensen aan boord, in Engelse territoriale wateren opgemerkt door een patrouilleboot van de Britse Border Force, die het bootje en de inzittenden naar Dover brachten.

Later die nacht merkte een andere ferry een tweede bootje op, met acht inzittenden. Ook zij werden naar Dover gebracht.



De pogingen om het Kanaal over te steken met gammele rubberbootjes stijgen de laatste maanden aanzienlijk: in 2018 werden 583 migranten opgepikt, tegenover 45 in 2017.

