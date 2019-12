Twintigtal verdachten opgepakt bij grote antiterreuroperatie in Denemarken ADN

11 december 2019

18u28

Bron: Belga 2 De Deense politie heeft vandaag bij een grote antiterreuractie op verscheidene plaatsen in het land een twintigtal mensen opgepakt. Ze worden ervan verdacht benodigdheden voor de vervaardiging van springstof te hebben aangeschaft en ze probeerden vermoedelijk aan vuurwapens te geraken. De aanslag zou uit jihadistische hoek komen. Waar die gepleegd zou worden, is niet bekend.

Verschillende van de verdachten worden beschuldigd van terrorisme, zei politiechef Jørgen Bergen Skov in de vooravond aan journalisten. “Het is belangrijk om te onderstrepen dat we iedereen hebben opgepakt naar wie we op zoek waren. We hebben de situatie nu onder controle.”

Alles bij elkaar doorzochten de speurders ongeveer twintig adressen op diverse plekken in het land. Volgens de politie werd vermoed dat een terroristische aanval "met een militant, islamistisch motief" werd voorbereid. Verscheidene verdachten zullen morgen waarschijnlijk achter gesloten deuren voor de onderzoeksrechter verschijnen, zei Skov.



Flemming Drejer van de Deense binnenlandse inlichtingendienst voegde eraan toe dat aan de inschatting van de terreurdreiging in Denemarken, die als ernstig ingeschaald is, niets verandert.

In februari 2015 werd hoofdstad Kopenhagen opgeschrikt door een terreuraanval. Een man schoot toen twee mensen dood bij een cultureel centrum en een bij een synagoge. Zes agenten raakten gewond.