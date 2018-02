Twintigtal studenten van Hogeschool PXL zitten vast in hotel in Ethiopië ep

14 februari 2018

16u09

Bron: Belga 0 Een twintigtal studenten en docenten van de Hogeschool PXL in Hasselt zitten momenteel vast in hun hotel in Ethiopië. Door een driedaagse staking moeten ze veiligheidshalve binnenblijven. Dat meldt Ben Lambrechts, algemeen directeur van PXL, vandaag.

De studenten en docenten zijn sinds zondag in Ethiopië, maar moeten door protesten tegen de plaatselijke overheid in het hotel blijven. "We hebben nauw contact met de ambassade en kregen het advies te wachten tot de driedaagse staking afgelopen is. Het is er momenteel niet aangeraden buiten te komen, waardoor de studenten in het hotel blijven", zegt Lambrechts.

Wel veilig

Vanaf morgen kunnen de studenten en docenten normaliter weer buiten komen. "De staking is vanavond afgelopen, dus vanaf morgen kunnen ze opnieuw vrijuit bewegen zonder gevaar. Er is overigens geen ongunstig reisadvies", aldus Lambrechts. "Ze zitten er heel veilig, dus we moeten ons geen zorgen maken. Het is een groot hotel met voldoende lesruimtes waar de studenten met opdrachten bezig kunnen zijn."

Een twintigtal studenten en docenten, uit verschillende opleidingen, zijn in Ethiopië voor een multidisciplinair project in samenwerking met de universiteit van de stad Jimma. De Hasseltse studenten zullen er twee weken werken aan casussen rond plaatselijke problemen. Het project wordt deels gefinancierd door Global Minds, dat hogescholen versterkt op het vlak van internationale relaties en ontwikkelingssamenwerking.