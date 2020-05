Twintigtal nieuwe coronabesmettingen in China KVE

06 mei 2020

09u12

Bron: Belga 0 China ziet nauwelijks nog nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het land meldde twee nieuwe, vanuit het buitenland geïmporteerde, besmettingen in het afgelopen etmaal en twintig gevallen zonder symptomen. Bij de asymptomatische gevallen zijn er drie buitenlandse. Dat meldt de Chinese Gezondheidscommissie woensdag. Een dag eerder ging het om één nieuw coronageval en vijftien gevallen zonder symptomen.

Het totale aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in China bedraagt nu 82.883, terwijl het dodental onveranderd bleef op 4.633, zei de nationale gezondheidsautoriteit.

In de Chinese stad Wuhan, waar de uitbraak van het virus begon, kan woensdag het laatste jaar van het middelbaar weer naar school. De scholieren moeten wel afstand bewaren, mondmaskers dragen en hun temperatuur laten meten. De scholen in Wuhan waren sinds januari gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus. De scholen schakelden, net als in vele andere landen, over op afstandsonderwijs.



Wanneer de andere scholen in Wuhan opengaan, is nog niet duidelijk. Ook in de rest van het land gaat de heropening van het land heel geleidelijk. Ook in Peking in Shanghai mag sinds vorige week enkel het laatste jaar van het middelbaar weer naar school.

Het heropenen van de scholen toont aan dat het leven in Wuhan steeds meer normale vormen begint aan te nemen, nadat de stad maandenlang op slot heeft gezeten. Inwoners mochten lange tijd alleen maar hun huis verlaten om boodschappen te doen of naar de dokter te gaan.

Lees ook: Het grote coronaraadsel: waarom slaat het virus niet overal even hard toe? (+)