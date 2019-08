Twintigtal doden bij overstromingen in Vietnam kg

12 augustus 2019

09u57

Bron: Belga 0 Bij overstromingen in Vietnam zijn in augustus 24 mensen om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten vandaag gemeld.

Verschillende delen van het land werden zwaar getroffen. Zo vielen onder andere in het noorden, waar tyfoon Wipha op 2 augustus aan land ging, bij de overstromingen 13 doden. Zes mensen worden nog steeds vermist. In het zuiden liepen bijna 3.900 huizen en meer dan 22.000 hectare landbouwgrond onder. De wateroverlast zorgde ook voor meer dan 30 kilometer aan beschadigde wegen. De totale schade wordt geschat op ruim een miljard Vietnamese dong (zo'n 38 miljoen euro).



Dodelijke overstromingen zijn geen zeldzaamheid in Vietnam. Volgens de autoriteiten kwamen vorig jaar alles samen 181 mensen om bij natuurrampen. Ze werden bijna allemaal het slachtoffer van stormgerelateerde incidenten zoals overstromingen en aardverschuivingen.

