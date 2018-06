Twintigtal burgerslachtoffers bij luchtaanval internationale coalitie Redactie

02 juni 2018

19u11

Bij luchtaanvallen van de internationale coalitie tegen IS zijn volgens de organisatie Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten donderdag en vrijdag op 24 uur tijd twintig burgers om het leven gekomen. De burgers kwamen volgens de organisatie om het leven bij verschillende aanvallen in het oosten van Syrië. Onder de slachtoffers zouden ook zeven kinderen zijn.

Onder de slachtoffers zijn twaalf leden van dezelfde familie. Zij kwamen om in het dorp Hidaj in de noordoostelijke provincie Hasaka. Acht anderen lieten donderdag het leven bij een aanval op een dorp in het de provincie Deir Ezzor.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten - een organisatie die vanuit Groot-Brittannië het conflict in Syrië opvolgt op basis van waarnemers - spreekt van twintigtal slachtoffers na 24 uur van bombardementen op IS-enclaves ten oosten van de Eufraat. De terreurorganisatie heeft grote delen van haar gebied kwijtgespeeld in Oost-Syrië.

De internationale coalitie meldde vrijdag dat de luchtaanvallen boven Irak en Syrië in bijna vier jaar tijd 892 burgerslachtoffers geëist hebben.