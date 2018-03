Twintiger zendt moord op jonge mama uit via Facebook Live: beelden vrijgegeven tijdens proces IVI

Bron: KameraOne 2

Anthony Gelia (20) staat terecht voor de moord op een 26-jarige mama uit Michigan. De twintiger filmde de moord met Facebook Live. Gelia drong de woning van Brittany Southwell en haar verloofde binnen omdat hij dacht dat zijn broer daar op bezoek was. De jongeman wou een eerdere ruzie uitvechten met zijn broer. Gelia, die dronken was, loste enkele schoten. Een kogel ging door de deur waar de mama van drie zich had achter verscholen. De vrouw overleed niet veel later in het ziekenhuis.