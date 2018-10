Twintiger verkracht honderdjarige vrouw in India kv

25 oktober 2018

17u48

Bron: Belga 0 Een honderd jaar oude vrouw is in het oosten van India verkracht door een twintigjarige man. De dader werd gearresteerd. Dat meldt de lokale politie.

De verkrachter drong dinsdagavond de woning van de vrouw binnen in het Nadia-district in West-Bengalen. "De vrouw was aan het slapen toen de man, die in de buurt woont, haar kamer binnenging en haar verkrachtte", aldus politieman Anup Pal. "Het was de kleindochter die haar hulpgeschreeuw hoorde en naar de kamer liep waar ze de vrouw aantrof. De man zette het op een lopen."

De politie kon de man gisteren inrekenen, nadat de familie van de vrouw een klacht had ingediend. Volgens de politie beweert de dader dat hij dronken was en niet besefte wat hij deed. Hij is in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van zijn proces.





Vorig jaar stierf een andere honderdjarige vrouw in het noorden India, nadat ze werd verkracht door een dronken man.





Seksueel geweld is al jaren een heet hangijzer in India. De zaak van een studente die in 2012 in de hoofdstad New Delhi op een bus door verschillende mannen brutaal werd verkracht en enkele dagen later stierf, maakte heel wat discussie los over de omgang van mannen met vrouwen in India.