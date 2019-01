Twintiger verkocht op zijn 17de zijn rechternier om iPhone en iPad te kunnen kopen. Nu moet dialyse hem in leven houden LH

09 januari 2019

16u20

Bron: Daily Mail 0 De nu 25-jarige Xiao Wang was pas 17 jaar toen hij besloot een van zijn nieren te verkopen om een iPhone 4 en iPad 2 te kunnen kopen die hij anders niet kon betalen. Na de operatie kreeg Wang te horen dat hij zeker een normaal leven zou kunnen leiden met slechts één nier. Bijna acht jaar later is de 25-jarige jongeman aan zijn bed gekluisterd en is hij permanent afhankelijk van dialyse in het ziekenhuis.

In 2011 was de net verschenen iPhone 4 een statussymbool op de school van Xiao Wang, zoals op zoveel andere scholen. Zijn ouders konden het zich niet veroorloven om hun zoon de trendy gadget te kopen, dus besloot Wang een van zijn gezonde organen te verkopen om genoeg geld te bemachtigen.

Met de hulp van een tussenpersoon die hij leerde kennen via een chatplatform, kwam Wang in contact met mensen die gespecialiseerd waren in het verhandelen van organen op de zwarte markt. Hij stemde ermee in om een van zijn nieren te verkopen voor 22.000 yuan (omgerekend 2.800 euro), meer dan genoeg om de iPhone en iPad te kopen die hij zo graag wilde. Maar deze beslissing zou dus zijn leven volledig verpesten.

Reis van meer dan 1.000 kilometer

De operatie werd uitgevoerd in een clandestien ziekenhuis in Chenzhou in de provincie Hunan. Daarvoor reisde Wang in april 2011 vanuit zijn woonplaats in de oostelijke provincie Anhui, een van de armste provincies van China, naar de meer zuidelijk gelegen provincie. Het werd een reis van meer dan 1.000 kilometer. Zijn ouders waren niet op de hoogte van zijn plan.

De nier werd vervolgens door tussenhandelaars aan een patiënt verkocht voor omgerekend 28.000 euro. De 22.000 yuan die Wang kreeg, was dus slechts 10 procent van de totale winst. Kort na de operatie ontstonden al de eerste complicaties door de onhygiënische omstandigheden tijdens de operatie. Zo begon de wonde te infecteren. Maar dat was nog maar een begin.

Wangs ouders begonnen pas iets te vermoeden toen ze hun zoon bezig zagen met zijn dure gadgets. Ze vroegen zich meteen af waar hij het geld had gehaald en contacteerden de politie. Ondertussen verspreidde de infectie zich naar zijn andere nier. Toen een geschikt ziekenhuis gevonden werd voor een behandeling, was de schade aan zijn nieren zo ernstig dat de enige mogelijke manier om overleven te verzekeren permanente dialyse was.

Schadevergoeding en celstraffen

Wang bracht sindsdien het grootste deel van zijn tijd door in een bed, gekluisterd aan een dialysemachine die hem in leven houdt. Zijn ouders kregen intussen van de tussenpersonen en de artsen die de operatie uitvoerden, een schadevergoeding van 1,47 miljoen yuan (187.600 euro), waarvan het grootste deel wordt besteed aan de peperdure behandeling en medicijnen.

In april 2012 werden in totaal negen personen die bij de zaak betrokken waren, onder wie twee artsen en drie anderen, aangeklaagd voor illegale handel in organen en moedwillige verwonding. De drie tussenpersonen werden tot vijf jaar cel veroordeeld, de twee artsen kregen drie jaar cel.

De illegale orgaanindustrie is booming business in China. De handel ervan is vooral een wijdverspreide online praktijk. Officiële statistieken vrijgegeven door Xinhua News Agency tonen aan dat elk jaar meer dan 1,5 miljoen mensen lijden aan orgaanfalen, onder wie er 300.000 geschikt zijn om een orgaantransplantatie te ondergaan. Slechts ongeveer 10.000 van hen kunnen via het officiële kanaal een passende donor vinden. Om die reden zouden zoveel mensen hun toevlucht zoeken tot de ondergrondse handel.

