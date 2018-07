Twintiger schuldig bevonden aan beramen van aanslag op Britse premier Theresa May ADN

18 juli 2018

Een twintigjarige Brit is in Londen schuldig bevonden aan het beramen van een moordaanslag op premier Theresa May.

De jongeman, Naa'imur Rahman, wilde zich met explosieven toegang verschaffen tot het kantoor van de premier in Downing Street. Hij was van plan haar in de chaos te vermoorden met een mes of vuurwapen. De rechter achtte hem schuldig aan het voorbereiden van terroristische acties. De strafmaat wordt later bepaald.

De plannen van Rahman zijn ontdekt toen hij er op internet over communiceerde. Hij dacht contact te hebben met leden van de terreurgroep Islamitische Staat, maar het waren Amerikaanse en Britse agenten. Hij werd in november gearresteerd.



In Groot-Brittannië waren er vorig jaar vier dodelijke terroristische aanslagen. Er zijn er naar schatting minstens tien verijdeld.