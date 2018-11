Twintiger schuldig bevonden aan beramen van aanslag in Duitsland ttr

30 november 2018

13u19

Bron: anp 2 Een rechtbank in Hamburg veroordeelde een 20-jarige Syriër tot 6,5 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een aanslag. De man wilde een autobom laten ontploffen en tweehonderd mensen doden of verwonden.

De politie arresteerde Yamen A. vorig jaar in de stad Schwerin, in het noorden van Duitsland, nadat de Duitse veiligheidsdiensten hem al enige tijd in de gaten hielden. De Syriër had al onderdelen en chemicaliën voor een bom aangeschaft en had via internet contact met iemand die zichzelf als een “soldaat van het kalifaat” presenteerde.



De Syriër was in 2015 naar Duitsland gevlucht vanwege de dienstplicht in zijn thuisland. Yamen A. radicaliseerde en noemde zichzelf een aanhanger van Islamitische Staat. Welk doelwit hij in Duitsland wilde treffen met de aanslag, is niet bekend.

