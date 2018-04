Twintiger rijdt auto total loss tijdens politieachtervolging, met peutertje op achterbank

08 april 2018

Een 21-jarige man die in het Nederlandse Terneuzen werd achtervolgd door de politie, heeft zijn auto kapotgereden tegen een garage. De auto is total loss, de garage staat op instorten. In de auto zat ook een peuter, een kind van zijn vriendin. Beide inzittenden bleven ongedeerd.