Twintiger overlijdt vier jaar nadat collega gif tussen zijn broodje strooide ttr

10 januari 2020

15u20

Bron: Bild 0 Een 26-jarige man is overleden nadat hij vier jaar geleden door zijn 57-jarige collega Klaus O. werd vergiftigd. Er lag kwik tussen het broodje van de twintiger, waarna hij in coma belandde. Dat berichten Duitse media.

Klaus O. mengde jarenlang kwik en andere giftige substanties door het eten en drinken van zijn collega’s. Twee medewerkers liepen daardoor ernstige schade aan de nieren op. Een andere collega, de 26-jarige man die deze week overleed, kreeg te maken met herenschade en belandde in coma. De feiten gebeurden in een metaalbewerkingsbedrijf in Schloss Holte-Stukenbrock in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De waarheid kwam in mei 2018 aan het licht toen een van de medewerkers een witte substantie op zijn lunch aantrof. Op bewakingsbeelden van het bedrijf was te zien hoe O. giftig poeder tussen een van de broodjes deed. De directie schakelde de politie in, waarna de man werd gearresteerd. Speurders ontdekten in het huis van de man verschillende giftige stoffen. Het gif had geen smaak, waardoor O. jarenlang ongemerkt kon toeslaan.



De Duitser werd vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Waarom de man zijn collega’s vergiftigde, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Tijdens het proces zei een psycholoog dat O. zijn slachtoffers wellicht als proefdieren beschouwde. De politie onderzoekt nog 21 verdachte sterfgevallen sinds het jaar 2000. Een ongewoon hoog aantal collega’s van de dader stierf immers aan een hartaanval.