Twintiger onthoofdt hond van huisgenote: “Hij bleef glimlachen” mvdb

19 juni 2019

08u51

Bron: AP - Fox10 18 Een huiveringwekkend geval van dierenmishandeling waarbij een hond om het leven kwam, schokt de Verenigde Staten. Jose Vega Meza (21) verminkte en onthoofdde de hond van zijn huisgenote. De vrouw deed de lugubere ontdekking op zaterdag toen ze een doos opende waarin het kadaver was gestoken.

De vrouw was die dag volop bezig met de verhuis uit het pand in Buckeye, een voorstad van Phoenix (Arizona). Ze had de woonst enige tijd samen met Vega Meza gedeeld. Hij probeerde om de bewuste doos in ‘t geniep tussen de andere in een bestelwagen te steken. De vrouw zag dat en had haar viervoeter al enige tijd niet meer gezien. Ze verklaarde aan de politie dat de man bleef glimlachen toen ze zag wat er in de doos stak.



De vrouw meldde de dodelijke dierenmishandeling pas een dag later. Vega Meza werd al snel in de boeien geslagen en bekende de feiten meteen. De twintiger verklaarde in zijn verhoor dat de vrouw zijn moeder, de eigenaar van het huis, nog achterstallige huur moest. Volgens Amerikaanse media is het precieze ras van de vermoorde hond niet bekend. Het zou om een nogal kleine viervoeter gaan. Vega Meza is aangeklaagd voor dierenmishandeling en zit in de cel.