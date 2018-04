Twintiger doodt zwangere vriendin en stopt haar lichaam in koffer mvdb

19 april 2018

17u03

Bron: NY Post 0 De politie in de Amerikaanse stad Milwaukee heeft zondag het lichaam van een vermoorde vrouw aangetroffen in een koffer. Shannon Mani (21) was vijf maanden zwanger.

Haar lichaam was vastgebonden met stevige tape rond haar hoofd, polsen en enkels. Haar 27-jarige vriend Quentin Neal is opgepakt en is aangehouden voor moord op Mani en haar ongeboren kind.

Het lichaam was eerst in een vuilniszak gestoken, die vervolgens in de koffer was gestopt. De koffer stond in een opslagruimte die door Neal werd gehuurd. De vrouw moest vrijdag haar jongere broertje ophalen van school, maar kwam niet opdagen. Ook op haar werk was ze niet geweest.

De speurders konden via de computer van de vermiste vrouw een berichtenconversatie op haar Apple Watch met Neal achterhalen. Bij een huiszoeking in zijn appartement werden bloedsporen gevonden. Neal bekende de vrouw te hebben gedood na een ruzie waarbij hij zwaaide met een vuurwapen. De verdachte zegt dat zijn vriendin hem probeerde aan te vallen met een keukenmes. Hij pakte het mes af en gaf haar verschillende messteken. De familie van Shannon Mani was fel gekant tegen de relatie. Dat leidde geregeld tot echtelijke ruzies. Indien Neal schuldig wordt bevonden op zijn proces, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.