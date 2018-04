Twintiger beschrijft op Facebook hoe hij moeder en vriend vermoordde, voor hij zelfmoord pleegt: "Ik voelde amper iets." kg

10 april 2018

17u36

Bron: BuzzFeed News 0 In een huiveringwekkende Facebook-post bekent een twintiger uit het Amerikaanse Tennessee de moord op zijn eigen moeder en een vriend. In het bericht beschrijft hij gedetailleerd hoe hij beiden in het hoofd schoot, en voegt hij toe dat hij zich al lang afvroeg hoe het zou voelen om een moord te plegen. “Maar ik voelde amper iets,” klinkt het. De man pleegde daarna vermoedelijk zelfmoord.

“Deze morgen, rond 01:30, doodde ik mijn moeder (Vi Lawhorn) en een hechte vriend van me (Avery Gaines) met een gestolen .22 LR,” luidt een bericht op de Facebook-pagina van de 23-jarige Casey Lawhorn. Zijn lichaam werd deze week door de politie teruggevonden in Mississippi. Eerder had de man de nooddiensten al op de hoogte gebracht van de dubbele moord en zijn thuisadres doorgegeven aan de politiediensten.

Daarna vluchtte Lawhorn met de auto, en schreef hij een uitgebreide bekentenis neer op Facebook, waarbij hij de gruwelijke details van zijn daden niet schuwde. BuzzFeed News kon het bericht inkijken voor het offline werd gehaald.

“Voor ik begin, moet ik benadrukken dat ik de volledige verantwoordelijkheid opneem voor mijn acties. Niets dat iemand heeft gedaan of niet heeft gedaan, heeft dit veroorzaakt; mijn beslissingen en tekortkomingen zijn alleen van mij,” schrijft Lawhorn in het bericht.

"Technische details"

In wat hij omschrijft als de “technische details”, vertelt hij hoe hij de dubbele moord pleegde in de nacht van zondag op maandag. Die nacht was zijn vriend Avery bij hem blijven slapen, en was zijn moeder uitgeweest. Hij pikte ze 's nachts op bij een bar. “Mijn moeder was compleet dronken, en net zoals elke andere keer ze dronken wordt, gaat ze maar door en door over hoe kapot ze zou zijn als ik zelfmoord zou plegen. Eens ik ze thuis had gebracht, ging ik naar mijn kamer en greep ik het pistool.”

De man beschrijft daarna hoe hij eerst naar de woonkamer gaat, waar zijn vriend ligt te slapen, en hem één keer in het hoofd schiet. De jongen was op slag dood. Meteen daarna neemt hij het pistool mee naar de kamer van zijn moeder. “Ik probeerde haar in haar bed neer te schieten, maar het pistool bleef haperen. Ze merkte niet op wat ik net probeerde. Ik verliet de kamer en loste de hapering op.”

Vervolgens keer hij terug naar de kamer en lost hij in het donker nog twee schoten, waarvan één zijn moeder in de arm raakte. “Ze slaakte de ergste schreeuw die ik ooit heb gehoord. Films geven echt niet goed weer hoe echte angst klinkt.” Tijdens de schermutseling hapert het pistool opnieuw, waarbij Lawhorn weer de tijd neemt om het wapen te maken. Ondertussen beschrijft hij hoe zijn moeder blijft roepen: “Je hebt op me geschoten! Je hebt me vermoord! Waarom?” Uiteindelijk repareert hij het pistool, doet hij het licht aan en schiet hij nog eens twee keer, waarbij de vrouw ditmaal wel dodelijk geraakt wordt.

"Hond en kat geen pijn gedaan"

Tot slot beschrijft Lawhorn hoe hij na de dood van zijn moeder teruggaat naar het lichaam van zijn vriend, en hem berooft van geld en een hoeveelheid heroïne die de jongeman bijhad. “Ik trilde van adrenaline, maar voelde niets anders dan dat, behalve dan misschien walging voor het lijk voor me en de geluiden die het maakte.”

Het hele voorval duurde maar drie of vier minuten, zegt hij. En nog: “Ik heb onze hond en kat geen pijn gedaan, als iemand zich dat afvroeg."

Zelfmoord

In de rest van het bericht beargumenteert Lawhorn hoe zelfmoord zijn beste optie is na de feiten. Hij beschrijft hoe hij kampte met zelfmoordgedachten sinds zijn middelbare studies, en zag de hele tragedie als “onvermijdelijk”. Hij noemt de daden onvergeeflijk. In de laatste zin, vertelt hij hoe de moorden weinig effect hadden op hem: “Ik heb veel nagedacht over moord, en hoe het zou voelen. Maar ik voelde amper iets.”

De man schreef het Facebook-bericht net voor zijn dood. De politie bevestigt dat zowel zijn lichaam, als de lichamen van zijn moeder en de vriend gevonden werden, maar geeft nog geen details vrij over de zaak.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.