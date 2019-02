Twintiger bekent dat hij “levenloos lichaam van ex-lief in bos dumpte na laatste vrijpartij” ttr

13 februari 2019

10u29

De Amerikaanse politie bereikte een doorbraak in de zaak van Valerie Reyes, de 24-jarige vrouw die op 5 februari door twee arbeiders dood werd teruggevonden in een bos in Greenwich (Connecticut). Speurders arresteerden maandag de 24-jarige Javier Da Silva, de ex-vriend van de twintiger. Hij bekende dat hij het lichaam van Reyes dumpte, maar ontkende dat hij haar om het leven bracht. "Het was een ongeluk", verklaarde hij.

Reyes belde de avond voor haar verdwijning op 29 januari nog naar haar moeder met een verontrustende boodschap. “Iemand gaat me vermoorden. Ik ben bang en krijg paniekaanvallen”, klonk het. De moeder van het meisje, Norma Sanchez, probeerde te weten te komen wat er scheelde. Maar een echt antwoord van haar dochter kreeg ze niet. “We begrepen er niets van. Ze vreesde voor haar leven en nu is ze effectief vermoord”, aldus Sanchez.



Een week na haar verdwijning troffen wegenwerkers een levenloos lichaam aan in een koffer in een bosrijk gebied in Greenwich. Na onderzoek bleek het om Valerie Reyes te gaan. De twintiger droeg nog al haar kleren, maar was vastgebonden aan handen en voeten. Haar mond was dichtgekleefd met ducttape.

Creditcard

De ex-vriend van Reyes, Javier Da Silva, verklaarde vorige week nog aan de speurders dat hij niets met de moord te maken had. Hij had zijn ex-vriendin naar eigen zeggen al een even niet meer gezien. Maandag nam de politie Da Silva echter opnieuw mee voor verhoor. Op camerabeelden was immers te zien hoe hij een dag na de verdwijning van de jonge vrouw 1.000 dollar (omgerekend zo’n 883 euro) afhaalde met haar creditcard.

De jongeman met Portugese roots bekende intussen dat hij het lichaam van Reyes in het bos achterliet, maar benadrukte dat hij haar niet had vermoord. “Het was een ongeluk. Ze stierf tijdens onze laatste vrijpartij in haar appartement”, klonk het. “Ze viel op de grond en haar hoofd bloedde hevig. Ze ademde niet meer”.

De twintiger raakte naar eigen zeggen in paniek en verwittigde de hulpdiensten niet. In de plaats daarvan dumpte hij het levenloze lichaam van de jonge vrouw in een bos, op ongeveer 24 kilometer van haar appartement.

Leugen

Reyes moeder Norma Sanchez reageert vol ongeloof na de bekentenis van Da Silva. Ze had hem immers na de verdwijning van haar dochter gevraagd of hij meer wist. Zijn antwoord was duidelijk: “Neen, we hebben geen contact meer.” Waarom loog hij hierover, zo vraagt Sanchez zich nu af.

“Javier was erg lief toen ik hem voor het eerst ontmoette, maar toen mijn dochter en hij een jaar geleden uit elkaar gingen veranderde hij”, vertelt Sanchez. “Hij zag haar als zijn bezit en kon het niet verkroppen dat mijn dochter hem afwees. Dit monster heeft mijn dochter vermoord. Waarom? Ik voel ontzettend veel verdriet en haat.”

Da Silva wordt momenteel vastgehouden. De volgende hoorzitting vindt plaats op 13 maart.