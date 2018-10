Twintigduizend Schotten op straat voor onafhankelijkheid avh

06 oktober 2018

22u20

Bron: Belga 22 In het Schotse Edinburgh zijn vandaag 20.000 mensen op straat gekomen om de onafhankelijkheid van Schotland te eisen. Dat zeggen de lokale autoriteiten.

Premier Nicola Sturgeon van de nationalistische Scottish National party (SNP) wil plannen over een eventueel nieuw onafhankelijkheidsreferendum voorstellen "van zodra de voorwaarden van de brexit duidelijk zijn". De Britse eerste minister Theresa May heeft al geweigerd om een nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Schotland toe te laten.

Het Verenigd Koninkrijk moet de EU op 29 maart verlaten. Een meerderheid van de Schotten zag de uitstap uit de EU niet zitten.