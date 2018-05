Twintig zwaargewonde Palestijnen naar Egypte gebracht, Turkije boos op Egypte en Israël SVM

16 mei 2018

13u40

Bron: Belga 3 Na de bloedige protesten aan de grens tussen de Gazastrook en Israël worden twintig zwaargewonde Palestijnen in Egypte behandeld. "De patiënten verkeren in levensgevaar of hebben complexe operaties nodig", aldus Aiman Sahabani. Hij is het hoofd van de spoeddienst in het Shifa-ziekenhuis in Gaza. De Palestijnen werden door kogels van Israëlische soldaten getroffen en worden van de kuststrook via de Rafah-grensovergang naar Egypte gebracht.

De ziekenhuizen in de Gazastrook hebben niet voldoende geneesmiddelen en medisch materiaal voor de behandeling van de vele gewonden, zei Sahabani. De ziekenhuizen beschikken ook niet over de nodige capaciteit om alle gewonden van de voorbije weken op te nemen. "We spreken over meer dan 3.000 gevallen die dringend moeten geopereerd worden en complexe heelkundige ingrepen moeten ondergaan."

Bij de bloederige confrontaties werden maandag zestig Palestijnen door Israelische soldaten doodgeschoten. Rond de 2.800 anderen werden aan de grens met Israël verwond. Twee andere Palestijnen werden gisteren doodgeschoten. Sinds de protesten van eind maart ligt de dodentol bij de Palestijnen al op 117.



"Landing niet toegelaten"

De Turkse regering beschuldigt inmiddels Israël en Egypte ervan het transport van gewonde Palestijnen naar Turkije te verhinderen. "Zowel de Israëlische als de Egyptische regering heeft de landing van onze vliegtuigen niet toegelaten", zei vicepremier Recep Akdag tijdens een bezoek aan Noord-Cyprus.

Akdag zei dat hij zelf na overleg met president Erdogan contact opgenomen heeft met de top van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en om steun vroeg. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken probeert via diplomatieke kanalen een oplossing te vinden.

Israël verontwaardigd

Israël reageerde dan weer verontwaardigd op de behandeling van de uitgewezen ambassadeur in Turkije. Plaatselijke media legden vast hoe Eitan Naveh publiekelijk een veiligheidscontrole moest ondergaan op het vliegveld van Istanboel.

De spanningen tussen Turkije en Israël lopen weer op sinds de bloederige confrontaties aan de grens met de Gazastrook. Beide regeringen hebben diplomaten van elkaars land aangespoord naar huis terug te keren.