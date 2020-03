Twintig verdachten naar assisenproces aanslagen Parijs, onder wie Salah Abdeslam YV

16 maart 2020

13u57

Bron: Belga 0 De Franse onderzoeksrechters hebben twintig verdachten naar het hof van assisen verwezen voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Ook Salah Abdeslam, de enige nog levende dader, is daarbij. Dat meldt het Franse antiterreurparket maandag.

Onder de verdachten die voor assisen moeten verschijnen, zitten naast de Frans-Belgische Abdeslam nog zes anderen tegen wie een internationaal aanhoudingsbevel is uitgevaardigd zoals de Belg Oussama Atar en de broers Clain. Die drie laatste zijn vermoedelijk dood.

In totaal zijn veertien verdachten in handen van de Franse of Belgische justitie. Elf daarvan zitten in voorlopige hechtenis of staan onder gerechtelijk toezicht. Zes van de twintig worden nog opgespoord. Een van hen wordt in Turkije vastgehouden, Ahmed Dahmani. Van de vijf anderen wordt vermoed dat ze zijn omgekomen in Irak of Syrië, maar aangezien daar geen duidelijkheid over bestaat, worden ze ook vervolgd.

Salah Abdeslam

Abdeslam zit al bijna 4 jaar in een Franse cel. Hij zal terechtstaan voor onder meer moorden en moordpogingen, “in een georganiseerde bende en met betrekking tot een terroristische onderneming”.

De Belg Oussama Atar, die ervan verdacht wordt vanuit Syrië de aanslagen te hebben gepland, wordt berecht voor “het leiden van een terroristische organisatie”. Hij werd nooit gevat. De inlichtingendiensten vermoeden dat hij is overleden.

Aanslagen Parijs en Brussel

Op 13 november 2015 pleegden drie commando’s van negen mannen aanslagen op verschillende plekken in de Franse hoofdstad. Op 22 maart 2016 sloeg de terreurcel achter die aanslagen ook toe op de luchthaven van Zaventem en in de metro in Brussel. Bij de aanslagen in Parijs vielen 130 doden, bij die in België 32.

De rechters verwezen ook verschillende vermoedelijke leden van de Frans-Belgische jihadistische cel voor medeplichtigheid aan de aanslagen naar assisen: Sofien Ayari, Osama Krayem, Mohamed Abrini en Mohamed Bakkali.

Het proces moet starten in januari 2021 en zes maanden duren. In het historische justitiepaleis in Parijs zijn al werkzaamheden gestart om een zaal te bouwen die groot genoeg is voor het proces en voldoende kan worden beveiligd. Er worden immers ook meer dan 1.750 burgerlijke partijen en honderden advocaten en journalisten verwacht.