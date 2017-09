Twintig Somalische soldaten gedood bij aanval al-Shabaab KVE

22u02

Bron: Belga 0 AFP Opstandelingen van de islamistische groep al-Shabaab hebben vanochtend een militaire basis van het Somalische leger in het zuiden van het land aangevallen en geplunderd. Volgens een plaatselijk functionaris kwamen daarbij minstens twintig soldaten om.

De aanval vond plaats in Barire, 40 kilometer ten westen van de hoofdstad Mogadishu. Na de basis geplunderd te hebben, trokken de Shabaab-militieleden weg. Volgens een plaatselijke bewoner was de aanval perfect voorbereid, en werd die in gang gezet door twee zelfmoordaanvallen met autobommen.



Het Somalische leger heeft de dodentol niet bevestigd. Wel gaf generaal Mohamud Haji Ali toe dat in Barire "zware gevechten" hebben plaatsgevonden.



Al-Shabaab heeft de aanslag al opgeëist. Volgens de met al-Qaida gelieerde islamisten was de actie een represaille voor de dood van elf boeren, die door het Somalische leger met hulp van Amerikaanse militairen werden omgebracht.





Lees ook: Meer dan 10 soldaten gedood in Somalië