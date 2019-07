Twintig Nederlandse kinderen onwel geworden door hitte op zomerkamp Esther de Kloe

25 juli 2019

18u43

Bron: AD.nl 3 Op een kampeerboerderij in het Nederlandse Leusden zijn twintig kinderen onwel geworden door de hitte. Een traumahelikopter, ambulances, politie en brandweer zijn uitgerukt naar de plek.

Hoe het precies heeft kunnen gebeuren, kon een woordvoerster van de politie nog niet zeggen. Er worden nog steeds kinderen uit het bos rondom het kampeerterrein met ambulances geëvacueerd. Zestien van de twintig kinderen zijn naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Verder is nog een noodhulpteam van het Rode Kruis opgeroepen. Een aantal kinderen vertelt ter plaatse dat ze zagen hoe andere kinderen een bloedneus kregen van de hitte.

Zomerkamp

De kinderen waren afkomstig uit Rijnsburg, in de provincie Zuid-Holland. In een bericht op Facebook laat de organisatie van het zomerkamp weten dat de kinderen allemaal in goede handen en aanspreekbaar zijn. “De kinderen die oververhit zijn, worden op dit moment verzorgd en de andere kinderen zitten rustig in het Indianenkamp spelletjes te doen en veel te drinken.”

Momenteel zijn er verschillende kinderkampen aan de gang op het terrein. Bovendien is het de eerste week dat er zomerkampen georganiseerd worden. In totaal zouden er zo‘n 400 kinderen op het terrein verblijven. Deze week speelden ze er waterspelletjes om af te koelen.

Het christelijke zomerkamp Rijnsburg kent een lange geschiedenis in Leusden. Sinds 1966 komen er kinderen vanuit het dorp bij Katwijk naar Leusden. In 1966 startte de leiding met 45 kinderen met de leeftijd van negen tot twaalf jaar, in 2013 steeg het aantal kinderen naar 213.

