Twintig mensen gearresteerd in Turkije voor plannen van aanslagen Redactie

02 juni 2019

07u40

Bron: dpa 2 De Turkse autoriteiten hebben twintig verdachten opgepakt die in naam van terreurgroep IS aanslagen zouden hebben gepland. Dat meldt het staatspersagentschap Anadolu.

De verdachten werden betrapt met wapens in verschillende provincies terwijl ze aanslagen aan het voorbereiden waren. Dat verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu in Istanboel. Het is niet duidelijk waar en hoe de aanslagen gepland waren. De nationaliteiten van de verdachten zijn niet bekendgemaakt.

Turkije heeft recentelijk de veiligheidsmaatregelen opgetrokken door mogelijke terreuracties.

Sinds 2015 wordt Turkije getroffen door aanslagen die opgeëist worden door IS. Zo kwamen er bij de jaarovergang van 2016 naar 2017 nog 39 mensen om bij een aanslag op een nachtclub.