Twintig jaar voor blanke oud-politieman die ongewapende zwarte doodschoot EB

19u54

Bron: Belga 0 AP Oud-agent Michael Slager. Een Amerikaanse rechtbank heeft vandaag een blanke oud-politieman tot twintig jaar cel veroordeeld voor het doodschieten van een ongewapende zwarte man. De feiten dateren van april 2015. De zaak kwam niet tot een proces omdat oud-agent Michael Slager schuldig had gepleit.

Het incident, dat door een omstaander in een filmpje werd vastgelegd, ging de annalen in als één van de meest schokkende gevallen van politiegeweld in de VS van de voorbije jaren.

De 50-jarige Walter Scott werd in april 2015 door politieagent Slager tegengehouden voor een verkeerscontrole in North Charleston, in de Amerikaanse deelstaat South Carolina. Scott zette het op een lopen, waarop Slager het vuur opende. Op de beelden van de gebeurtenissen is onder meer te zien hoe de toen 33-jarige agent acht keer schiet op zijn slachtoffer en hem vijf keer in de rug treft. De agent zou vervolgens zijn taser naast het lichaam van Scott hebben gelegd, in een poging om een scenario van wettelijke zelfverdediging aannemelijk te maken. Slager verklaarde in het verleden ook steeds dat hij vreesde voor zijn leven omdat Scott een wapen bij zich zou hebben gehad. Hij gaf later toe dat hij in de hoedanigheid van zijn functie als politieagent buitensporig geweld gebruikte en daarmee de burgerrechten van Scott schond.

De dood van Scott leidde in 2015, samen met enkele andere gevallen van politiegeweld tegen Afro-Amerikanen, tot hevige protesten, sociale onrust en verschillende rechtszaken.