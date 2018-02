Twintig jaar cel voor vertrouwelinge van gewezen Zuid-Koreaanse presidente

Redactie

13 februari 2018

09u17

Bron: afp/dpa/belga

0

Choi Soon Sil, de vriendin die betrokken was bij het corruptieschandaal dat eind 2016 tot het ontslag van de Zuid-Koreaanse presidente Park Geun Hye leidde, is tot een gevangenisstraf van twintig jaar veroordeeld. Dat meldt het nieuwsagentschap Yonhap.