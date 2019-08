Twintig jaar cel voor man die bombrieven verzond naar politici en tegenstanders Trump kg

05 augustus 2019

22u37

Bron: ANP 0 De verzender van bombrieven naar Amerikaanse politici in het najaar van 2018 is veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Dat melden Amerikaanse media. Cesar Sayoc stuurde in oktober 2018 bombrieven naar Democraten en tegenstanders van president Donald Trump.

Sayoc betuigde spijt in de rechtbank. "Het spijt mij enorm. Nu ik nuchter ben, weet ik dat ik ziek was in die periode." Hij was onder invloed van steroïden. Daarom wilde de advocaat van Sayoc een straf van tien jaar.

De aanklager had een levenslange gevangenisstraf geëist. "Wat telt is wat hij wilde aanrichten.”



Hij stuurde pakketjes naar onder meer oud-president Barack Obama, ex-minister Hillary Clinton, oud-president Bill Clinton en acteur Robert De Niro. Alle bombrieven werden op tijd onderschept en zijn nooit afgegaan.