Twintig doden en 40-tal vermisten na aardverschuiving in India HLA

08 augustus 2020

10u40

Bron: Belga 0 Twintig lichamen zijn geborgen uit het puin van een aardverschuiving in de nederzetting van een theeplantage in Zuid-India. Er zijn zeker nog 40 vermisten. Dat heeft een lokale functionaris zaterdag bekendgemaakt.

Aanhoudende moessonregens veroorzaakten de aardverschuiving in de Pettamudi-heuvels. Een rivier van modder en puin begroef een deel van de theeplantage in de vroege uren van vrijdag terwijl de meeste arbeiders sliepen in hun huizen.”

Teams van reddingswerkers en hulpverleners van het nationale rampenteam, de brandweer, politie en lokale instanties gaan door met zoeken naar slachtoffers en overlevenden. "We hebben tot nu toe twaalf mensen gered, allemaal op vrijdag. We schatten dat er nog steeds ongeveer 46 mensen worden vermist", zei Antony Scaria, senior administratief ambtenaar van het Idukki-district van de staat Kerala.



Aardverschuivingen en overstromingen komen veel voor tijdens het jaarlijkse moessonseizoen in India tussen juni en september. De regens zijn essentieel voor de landbouw, maar vernielen soms eigendommen en akkerland, en kosten ook levens. Sinds eind mei zijn minstens 780 mensen omgekomen bij incidenten.