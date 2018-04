Twintig doden bij ontsnappingspoging in Braziliaanse gevangenis

11 april 2018

00u21

Bron: Belga

Bij een ontsnappingspoging in een gevangenis in het noorden van Brazilië zijn minstens twintig doden gevallen. Dat meldt het secretariaat voor Binnenlandse Veiligheid van de deelstaat Pará, in het noorden. Volgens lokale media gaat het om één cipier en negentien gevangenen. Er zijn ook meerdere gewonden.