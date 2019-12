Twintig doden bij nieuwe aanval van ADF in Congolese regio Beni IB

31 december 2019

04u53

Bron: Belga 0 In de nacht van zondag op maandag zijn twintig burgers omgekomen bij een aanval van de militie Forces démocratiques alliées (ADF) in Beni, in het oosten van Congo. Dat werd vernomen bij Donat Kibwana, bestuurder in Beni.

“De ADF heeft in Apetina-Sana achttien burgers gedood met steekwapens", zei Kibwana. Apetina-Sana is een stad op 16 kilometer ten westen van Oïcha, de hoofdstad van het Beni-gebied. Bij de aanval werden ook meerdere huizen in brand gestoken.

Later werden nog twee lichamen ontdekt, waardoor de dodentol opliep tot twintig.

Oegandese moslimrebellen

De ADF werd in 1995 opgericht door Oegandese moslimrebellen in het oosten van Congo. Van daaruit voerde ze aanvallen uit op de Oegandese hoofdstad Kampala, maar die aanvallen hebben ze inmiddels gestaakt. Het Congolese leger startte op 30 oktober een militair offensief tegen de leiders van de ADF, en sindsdien heeft de militie volgens lokale maatschappelijke organisaties al meer dan 200 burgers gedood.