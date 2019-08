Twintig Amerikaanse staten stappen naar rechter om opsluiting van migrantenkinderen aan te vechten IB

27 augustus 2019

03u41

Bron: Belga 0 Een coalitie van twintig Amerikaanse staten heeft aangekondigd dat ze naar de rechter stapt voor een controversiële beslissing van de regering van Donald Trump waardoor kinderen van migranten onbeperkt in detentie kunnen blijven.

"Met deze regel laat de regering van Trump de politie toe om onschuldige kinderen op te sluiten voor onbeperkte tijd", verklaarde Maura Healey, de procureur van de staat Massachusetts, in een mededeling.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid liet vorige week weten dat het een einde wil maken aan een gerechtelijk beslissing uit 1997, genaamd "Flores", die de federale autoriteiten verplicht om kinderen niet langer dan twintig dagen in detentie te houden. Volgens de Trump-regering is die beslissing achterhaald in de actuele context. Ze hoopt binnen de twee maanden de regels te kunnen veranderen.

“Onherstelbare schade door illegale en onnodige detentie”

De twintig staten die zich daartegen verzetten, willen "kinderen beschermen tegen de onherstelbare schade die wordt veroorzaakt door illegale en onnodige detentie", verklaarde de procureur-generaal van Californië, Xavier Becerra.

Ook mensenrechtenorganisaties willen de zaak voor de rechter brengen.

Illegale migratie is een van de speerpunten van de Amerikaanse president, die in 2020 herverkozen wil worden.