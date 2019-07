Twijfels bij draagvlak voor Ursula von der Leyen in Europees Parlement SPS

02 juli 2019

20u38

Bron: Belga 0 Het is nog niet zeker dat het Europees Parlement de voordracht van Ursula von der Leyen (CDU) als voorzitter van de Europese Commissie zal goedkeuren. In het Europees Parlement werd vandaag al met consternatie gereageerd toen de naam van de Duitse defensieminister begon te circuleren. Nu ze ook effectief is voorgedragen, is het uitkijken of een meerderheid van de MEP's bereid zal zijn het Spitzenkandidaten-proces ten grave te dragen.

"Wie is dàt?" De reactie van een Belgisch Europarlementslid op het nieuws dat het er alle schijn van had dat de Europese Raad von der Leyen zou voordragen als Commissievoorzitter sprak vanmiddag boekdelen. De partijgenote van de Duitse bondskanselier Angela Merkel is niet alleen bij het grote publiek een nobele onbekende.

Om effectief benoemd te worden als voorzitter van de Europese Commissie, moet een absolute meerderheid van 376 Europarlementsleden (op een totaal van 751) haar voordracht goedkeuren. Het is echter verre van zeker dat dat zal gebeuren. Hét probleem is dat de Duitse geen Spitzenkandidat is, en dus niet door een van de politieke families uitgespeeld is als kandidaat-Commissievoorzitter. Ze nam zelfs niet deel aan de Europese verkiezingen.

Ontploft

Vanavond komen verschillende fracties in het Europees Parlement nog samen voor intern overleg. De EVP, de politieke familie waar von der Leyens CDU toe behoort, had gisteren al beslist vol in te zetten op het Commissievoorzitterschap, maar zou nu toch niet onverdeeld gelukkig zijn met de keuze die de Europese leiders gemaakt hebben. Maar het is vooral uitkijken naar de sociaaldemocratische S&D. Die fractie is volgens een insider "ontploft". Voorzitter Iratxe Garcia Perez liet al weten dat haar groep niet wil dat het Spitzenkandidaten-proces begraven wordt. "Dit voorstel is erg ontgoochelend voor ons", zei ze. De S&D hield tot het einde vast aan haar eigen kandidaat-voorzitter Frans Timmermans.

Ook bij de liberalen van Renew Europe is er ontevredenheid over de keuze voor von der Leyen. Toch wordt ook daar vooral de houding van de S&D afgewacht, die bepalend lijkt te worden voor het al dan niet aanvaarden van de voorgedragen Commissievoorzitter. Het lijkt uitgesloten dat de groenen en extreemlinks de voordracht zullen steunen, waardoor EVP, S&D en Renew Europe over een meerderheid van 443 zetels beschikken (in de veronderstelling dat al hun leden een positieve stem uitbrengen). Zonder de 153 zetels van de S&D haalt de voorgedragen Commissievoorzitter het zeker niet. Na afloop van de fractievergaderingen vanavond moet er al meer duidelijkheid zijn over het al dan niet bestaan van een draagvlak voor von der Leyen.

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber heeft er alvast vrede mee genomen dat hij geen Commissievoorzitter wordt. Hij deelde vanmiddag aan zijn fractie mee definitief af te zien van zijn ambitie om Commissievoorzitter te worden.

De fracties beslissen straks ook wie ze naar voren schuiven als kandidaat-voorzitter van het Europees Parlement. Die man of vrouw wordt morgenochtend verkozen. Voorlopig kwamen enkel de groenen, extreemlinks en de conservatieve ECR-fractie met een naam naar buiten. Anders dan werd verwacht, lieten de staatshoofden en regeringsleiders dat puzzelstukje helemaal over aan het parlement zelf.