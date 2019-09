Twijfel slaat toe bij Britse Labourpartij: wel of niet naar vervroegde verkiezingen? TT

06 september 2019

10u51

Bron: Reuters, The Guardian, Sky News 1 De Britse oppositiepartij Labour is in tegenstelling tot eerdere beloftes nog altijd niet van plan om maandag voor vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk te stemmen. Dat zei een woordvoerster van de partij vanmorgen op de BBC.

Partijvoorzitter Jeremy Corbyn verklaarde woensdag in het Lagerhuis nog tegenover premier Boris Johnson dat zijn partij met verkiezingen zou instemmen zodra de wet die een no deal-brexit moet tegenhouden, de volledige parlementaire weg zou hebben afgelegd. “Laat deze wet passeren en koninklijke goedkeuring krijgen, en wij zullen verkiezingen steunen”, aldus Corbyn. Zoals het er nu naar uitziet, zal de wet maandag definitief goedgekeurd en ingevoerd zijn.

Maar Labour zit ondertussen met twijfels: binnen de partij gaan steeds meer stemmen op om de verkiezingen nu toch pas na 31 oktober te steunen. De sociaaldemocraten overleggen later vandaag nog met de andere oppositiepartijen over de te volgen weg, maar zoals het er nu naar uitziet, zal Labour zich bij een nieuwe stemming maandag opnieuw onthouden. De regering heeft een tweederdemeerderheid nodig om het parlement te ontbinden, en dat lukt niet zonder de steun van Labour.

“Manifeste leugenaar”

Volgens Emily Thornberry, woordvoerster Buitenlandse Zaken bij Labour, is Boris Johnson voor geen meter te vertrouwen: zij vreest dat de premier zich uiteindelijk niets van de wet zal aantrekken en het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober toch zonder akkoord uit de EU zal halen. Als Labour dan ook nog eens nu al zou instemmen met verkiezingen, is het de Queen die op voorspraak van Johnson een datum mag bepalen, ook al zegt de premier dat dat 15 oktober zal zijn. Labour vreest daarbij dat Johnson de datum uiteindelijk toch zal opschuiven, zodat hij naar de verkiezingen kan trekken als de man die de Britten na meer dan drie jaar eindelijk uit de EU heeft geloodst.

“Het probleem is dat wat Boris Johnson ook belooft, hij de Queen mag adviseren over de datum van de verkiezingen”, aldus Thornberry. “En aangezien hij al heeft laten zien dat hij een manifeste leugenaar is en gisteren nog zei dat hij liever in een gracht zou sterven dan een no deal tegenhouden (...), moet onze allereerste prioriteit zijn om die no deal wel tegen te houden.”

Kwetsbaar

Wat er maandag uiteindelijk beslist zal worden, is nog niet duidelijk. Andere partijleden vrezen dat Labour zich met zijn geaarzel net kwetsbaar opstelt tegenover een Johnson die nu al volop in campagnemodus zit. De premier hamert er sinds gisterenochtend op dat de Britten wat hem betreft mogen kiezen: geen gezeur en getwijfel meer en eindelijk uit de EU stappen met de Conservatieven, of nog maar eens maanden van gepalaver en uitstel met Labour.