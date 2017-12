Tweevoudige moordenaar na nieuwe drievoudige moord opgepakt in Spanje Redactie

14u00

Bron: belga 0 EPA Een man die in Italië gezocht werd op verdenking van een dubbele moord, is gisteren in Spanje gearresteerd na een schietpartij met de politie, waarbij drie doden vielen. Dat hebben de Carabinieri, de Italiaanse politie, gemeld. De al acht maanden voortvluchtige man is de Serviër Norbert Feher, ondanks zijn nationaliteit ook bekend als 'Igor de Rus'.

Feher werd gisteravond laat opgepakt nabij Teruel, zowat 300 kilometer ten westen van Madrid. Onder de drie doden die bij de schietpartij voorafgaand aan de arrestatie vielen, zijn twee leden van de Guardia Civil.

In Italië werd Feher gezocht voor de moord op een tabaksverkoper tijdens een overval op 1 april in Budrio, bij Bologna, en acht dagen later op een parkwachter. Die zou de verdachte herkend hebben.