Tweets liken zal niet meer kunnen: Twitter schrapt het hartje Tess Jacobs

30 oktober 2018

12u14

Bron: The Telegraph 2

De hartvormige like-knop zal binnenkort verdwijnen. Dat vertelde Twitter CEO Jack Dorsey op een Twitter event. Dorsey hoopt zo de kwaliteit van het debat te verbeteren.

De like-knop werd in 2015 ingevoerd als vervanger van het sterretje waarmee je een tweet als ‘favoriet’ kon markeren. Sinds Facebook de like-knop introduceerde, is hij niet meer weg te denken uit elk populair sociaal medium. Toch maken psychologen zich daar zorgen over. De knop zou verslaving in de hand werken en ervoor zorgen dat je een drang krijgt naar de goedkeuring van je leeftijdsgenoten.

Jack Dorsey voelt dat het nodig is om aan de site te werken, nu het een plek is geworden waar cyberpesten een kans krijgt. Hij wil ervoor zorgen dat fake news en pestgedrag van het Twitteroverzicht verdwijnen. Daarom introduceerde Twitter in maart de bookmark-knop, waarmee je tweets kan opslaan, als aankondiging van een nieuwe kijk op het systeem. “We zijn aan het experimenteren en ontelbare mogelijkheden aan het overwegen om een gezonde conversatie te stimuleren,” luidt het bij Twitter.