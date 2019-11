Tweetal sterft nadat auto in gat met kokend water verdwijnt in Rusland tvc

19 november 2019

13u12

Bron: ANP 0 Twee inzittenden van een auto zijn in Rusland omgekomen doordat hun voertuig in kokend water terechtkwam. Precies op de plek waar hun auto geparkeerd stond brak een heetwaterleiding.

Двое заживо сварились в кипятке. Дорожное полотно в Пензе просто взяло и обрушилось под проезжающей машиной pic.twitter.com/3qYKv0VhkJ Лента.ру(@ lentaruofficial) link

Het incident was in de stad Penza ongeveer 550 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Door de leidingbreuk ontstond razendsnel een gat in de weg met kokend water waar de auto in verdween. Hoe de breuk ontstond is niet bekend.

Op foto's in lokale media is te zien hoe de auto van de twee slachtoffers uit het stomende gat wordt getakeld.

Машина, стоявшая на парковке в Пензе, провалилась под землю. Погибли два человека. По предварительным данным ГУ МЧС по Пензенской области, произошёл провал грунта из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на стоянке возле магазина. Обстоятельства выясняются.



Фото: РИА Новости pic.twitter.com/HXHK7FmOsx Москва 24(@ infomoscow24) link