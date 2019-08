Tweet Trump doet vragen rijzen: mocht deze foto wel gedeeld worden? kg

31 augustus 2019

07u44

Bron: CNN, The New York Times 0 Gisteren meldde Amerikaans president Donald Trump op Twitter dat de Verenigde Staten niet betrokken waren bij de mislukte lancering van een Iraanse ruimteraket op donderdag. Daarbij voegde hij een gedetailleerde foto van het ongeluk – zo gedetailleerd dat sommigen speculeren dat de foto eigenlijk niet bedoeld was voor de ogen van het brede publiek.

Op dinsdag ontplofte een raket net voor de lancering in het Iraanse ruimtevaartcentrum nabij Semnan, in het noorden. De raket zou volgens Iran een satelliet de ruimte in moeten sturen. Het is de tweede keer dat de lancering mislukte.



Drie dagen later gooide president Trump olie op het vuur met een schijnbaar poeslieve tweet. “De Verenigde Staten waren niet betrokken bij het catastrofale ongeluk tijdens de laatste voorbereidingen voor de lancering”, schreef hij. “Beste wensen voor Iran en veel geluk in het onderzoek naar wat er misging.”

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Vertrouwelijk

Vooral de foto die de president toevoegde, trok veel aandacht. Op de afbeelding is een gedetailleerd overzicht te zien van de plaats van de mislukte lancering en de toegebrachte schade. Volgens CNN zou het goed kunnen dat de foto vertrouwelijk is.



Om te beginnen lijkt het alsof de president zelf een kiekje maakte van de afbeelding, te zien aan de reflectie in het midden. Dat lijkt te staven dat Trump niet meteen de toestemming had om een digitale variant van de foto op Twitter te zetten.



Daarnaast zou de foto veel meer details vertonen dan andere foto’s die in het verleden werden gedeeld van de omgeving. Dave Burbach, professor aan het Amerikaanse Naval War College, verklaart dat de “kwaliteit van de afbeelding beter is dan wat de VS eerder wilde demonstreren aan het publiek”.



Volgens voormalig CIA-agent John Sipher komt de afbeelding overeen met een “standaard vertrouwelijk product”. “Als hij dat gewoon nam en op Twitter zette, dan is dat geen goed nieuws”, klinkt het. Volgens hem is het ook mogelijk dat de president eerst een betere - en gevoeligere – foto onder ogen kreeg en daarna vroeg naar een minder vertrouwelijke afbeelding om te delen. Er zijn overigens wel andere beelden van het Iraanse ruimtevaartcentrum beschikbaar, maar die zijn veel minder gedetailleerd.

Ballistische raketten

Trump zelf ontkent dat er iets mis is met zijn tweet. “Ik wenste Iran goeds toe. Ze hadden een groot probleem. Ik verspreidde een foto, daar had ik absoluut het recht toe”, zegt hij aan CNN.



De Verenigde Staten houden de activiteiten rond het Iraanse ruimtevaartcentrum goed in de gaten. Er wordt gespeculeerd dat de operaties mogelijk kaderen in de ontwikkeling van ballistische raketten - iets dat ontkend wordt door Iran. Het ruimtevaartprogramma zou immers dezelfde technologie gebruiken die nodig is om zo’n raketten over lange afstanden te lanceren.