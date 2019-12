Tweet Greta Thunberg over overvolle Duitse treinen schiet in verkeerde keelgat: “Wij gaven jou beste service in eerste klasse” KVE

15 december 2019

21u07

Bron: Die Welt, Bild, Focus 36 Greta Thunberg heeft na omzwervingen over de hele wereld nood aan vakantie. Het Zweedse meisje is op weg naar haar thuisland en legt de route consequent met de trein af. Op sociale media heeft ze een bericht gepost over de overvolle Duitse treinen, met daarbij een sprekende foto die laat zien hoe ze in de gang moest zitten met haar bagage. Maar de Duitse spoorwegmaatschappij is helemaal niet opgezet met de tweet van de klimaatactiviste. Dit is waarom.

Thunberg reisde zaterdag per trein door Duitsland. En dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan door een foto die het klimaatmeisje op sociale media postte. Het beeld toont de tiener op de trein terwijl ze op de grond zit omringd door grote koffers. Thunberg ziet er eenzaam uit en heeft blijkbaar amper plaats. “Reizend op overvolle treinen door Duitsland. En eindelijk op weg naar huis”, schrijft ze.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

In eerste instantie oogst ze veel bijval van Duitsers die menen dat overvolle treinen in hun land inderdaad vaak aan de orde van de dag zijn. Andere gebruikers op sociale media hebben medelijden.



De Deutsche Bahn stuurt eerst een tweet waarin ze zich half verontschuldigt en meldt dat ze in de toekomst meer treinen wil inzetten. Maar dan volgen er reacties op sociale media waarin andere gebruikers stellen dat Thunberg niet de hele waarheid heeft verteld. De Duitse Spoorwegen sturen daarop een nieuwe tweet de ether in. Ze schrijven dat ze verheugd zijn dat Greta met hen is meegereisd. “Maar het was nog beter geweest indien je ook had gemeld hoe ons vriendelijke en competente team jou de beste service in eerste klasse heeft gegeven.”

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 Deutsche Bahn AG(@ DB_Presse) link

Eerste klasse? Thunberg legt het ‘misverstand’ uit op Twitter. De Zweedse tiener wilde van Zürich naar Hamburg reizen. Haar trein hield onverwacht halt in Bazel waardoor ze moest overstappen. Vervolgens moest ze naar eigen zeggen in de twee daaropvolgende treinen op de grond zitten. Na Göttingen had het gezelschap eindelijk een zitplaats. Ook heeft ze nooit gesteld dat overvolle treinen een probleem zouden zijn, schrijft ze. “Dat bewijst alleen maar dat er een hele grote vraag is en veel mensen met de trein willen reizen.”

Ook een woordvoerder van de Duitse spoorwegmaatschappij reageerde tegenover Bild: “Tussen Kassel en Hamburg werd Greta Thunberg op een behulpzame manier naar haar zitje in eerste klasse geleid. Volgens onze medewerkers aan boord zaten de medepassagiers van het meisje daar al sinds Frankfurt. ”

Waar en wanneer de foto is genomen, blijft vooralsnog onduidelijk. Eén ding is wel zeker: tussen Frankfurt en Hamburg had Thunberg een ticket voor de eerste klasse - inclusief zitplaats.

Een medepassagier getuigt aan Die Welt dat de Deutsche Bahn echt wel haar goede wil heeft getoond. “Het treinpersoneel was erg enthousiast dat Greta Thunberg aan boord was”, klinkt het. De jonge moeder vertelt dat de crew de benen vanonder het lijf heeft gelopen om Greta te verwennen. Zo kreeg ze chocolade en werd haar koffie aangeboden - daar hebben trouwens alle reizigers in eerste klasse recht op.

De vrouw vindt wel dat het meisje er uitgeput uitzag. Andere tieners zouden misschien op hun smartphones zitten tokkelen hebben. “Greta staarde alleen maar triest naar de vloer.”

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high! Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

