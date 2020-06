Tweemaal zoveel landen maken melding van een stijgend aantal besmettingen: coronavirus verhuist naar nieuwe ‘hotspots’ AW

04 juni 2020

14u05

Bron: The New York Times 4 Terwijl tal van Europese lidstaten hun maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus opheffen, vermenigvuldigt het wereldwijde besmettingsaantal zich sneller dan ooit tevoren. Dat becijferde The New York Times op basis van de officiële cijfers die dagelijks geüpdatet worden.

Volgens het Amerikaanse dagblad hebben de afgelopen twee weken tweemaal zoveel landen melding gemaakt van een stijgend aantal besmettingen. Op 29 mei werden er met 125.511 besmettingen op één dag meer nieuwe gevallen gerapporteerd dan ooit tevoren. De stijging is voornamelijk te wijten aan nieuwe hotspots in Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

In totaal zijn er inmiddels 6.596.713 besmettingen gerapporteerd, waarvan 3.188.018 mensen genazen. En hoewel wij er stilaan van dromen om het ‘normale’ leven te hervatten, zonder corona, lijkt het einde nog niet in zicht voor de rest van de wereld.



Nieuwe hotspots

In Brazilië eiste het longvirus inmiddels meer dan 30.000 mensenlevens. En vandaag werden er opnieuw een recordaantal overlijdens gemeld. Daarnaast is er in het Latijns-Amerikaanse land sprake van 584.562 besmettingen. De afgelopen 24 uur kwamen er maar liefst 8.831 nieuwe gevallen bij. Experten denken overigens dat de cijfers een onderschatting zijn van de werkelijkheid, omdat het Latijns-Amerikaans land heel weinig mensen test. Toch staat Brazilië op de vierde plaats in de ranglijst van de landen met het meeste doden, na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Het land staat na de VS op de tweede plaats in de ranglijst met het meeste besmettingen.

Ook in Egypte stijgt het aantal nieuwe besmettingen sneller dan ooit. Met 28.615 besmettingen hinkt het land nog een eindje achterop in de ranglijst, maar de curves in het land blijven fors stijgen.



In Iran zijn op 24 uur tijd dan weer 3.574 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. In het land zit het aantal besmettingen al meer dan een maand in stijgende lijn en versnelde de laatste dagen. De voorbije 24 uur kwam het zelfs boven de piek van 3.186 gevallen op 30 maart uit.

Bangladesh moest na de doortocht van Covid-19 afrekenen met supercycloon Amphan. Daardoor werden tal van huizen vernield en moesten inwoners evacueren naar vluchtelingenkampen. Dat werd natuurlijk bemoeilijkt door de coronapandemie. Zo werd er deze week een eerste dodelijk slachtoffer gerapporteerd, gestorven aan Covid-19 in een van de vluchtelingenkampen. Verder zijn er de laatste 24 uur in het land alweer 2.423 besmettingen gerapporteerd.



Testcapaciteit

Het stijgend aantal besmettingen heeft natuurlijk ook wat te maken met de opgedreven testcapaciteit. Net zoals in België worden er in de rest van de wereld heel wat meer testen uitgevoerd dan bij het begin van de crisis.

