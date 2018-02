Tweelingmeisjes deelden hartweefsel, lever en middenrif: nu zijn ze succesvol gescheiden Joeri Vlemings

14 februari 2018

21u07

Bron: Daily Mail 0 Anna Grace en Hope Elizabeth Richards kwamen samen ter wereld. Maar de Texaanse tweeling hing aan borstkas en buik vast aan elkaar. De meisjes moesten hartweefsel, de lever en het middenrif delen. Na een voorbereiding van bijna twee jaar werden ze op 13 januari met succes van elkaar gescheiden.

De Siamese tweeling werd geboren op 29 december 2016. De meisjes lagen een jaar op de afdeling intensieve zorgen voor pasgeborenen. In het Texas Children's Hospital in Houston werden ze op 13 januari na een operatie van zeven uur zorgvuldig van elkaar gescheiden. Dat meldde het ziekenhuis maandag zelf.

"Al bijna twee jaar hebben we aan deze dag gedacht en hebben we ervoor gebeden", reageerde hun mama, Jill Richards. "Het is een onbeschrijflijk gevoel naar onze meisjes te kijken terwijl ze in twee aparte bedjes liggen".

Pas zekerheid na geboorte

De ouders, Jill en Michael Richards, wisten lang voor de geboorte van hun dochtertjes dat ze aan elkaar vasthingen. Een van de echo's had duidelijk gemaakt dat Jill in verwachting was van een Siamese tweeling. Pas na de geboorte zouden de ouders zekerheid krijgen of de meisjes al dan niet gescheiden door het leven zouden kunnen gaan.

Anna en Hope kwamen na iets meer dan 35 weken met een keizersnede ter wereld. Samen wogen ze 4,4 kg. Ze moesten in het ziekenhuis blijven om een eventuele scheiding te onderzoeken. Ze bleken beiden een goede kans op overleving te hebben. In november ondergingen ze al een voorbereidende operatie. Op 13 januari was het D-day. Een team van 75 chirurgen, specialisten en verpleegkundigen bundelden de krachten om Anna en Hope van elkaar te scheiden. Het moeilijkste deel is het afleiden van bloedvaten, zodat het bloed bij beide meisjes voldoende blijft doorstromen naar de vitale organen. Dat was zeker het geval bij Anna en Hope, die een grote ader deelden van hun deels verbonden hart.

Het Texas Children's Hospital is heel blij met het resultaat van de operatie. De meisjes moeten nog op intensieve blijven tot ze sterk genoeg zijn om naar huis te gaan. Naar hun mama en papa, en naar hun broertjes Seth en Collin.