Tweeling Isabella en Bronte vier jaar lang vermist, maar nu levend teruggevonden jv

05 mei 2018

08u45

Bron: Daily Telegraph 0 De Australische tweeling Isabella en Bronte Watter is levend en wel teruggevonden, nadat de meisjes vier jaar geleden verdwenen waren. De zusjes zijn nu elf en verbleven bij hun moeder op het platteland in de deelstaat New South Wales.

Op 4 april 2014 zette papa Michael Watter de meisjes af aan hun school in Townsville. De niet-identieke tweeling was toen zeven jaar oud. Sindsdien geen spoor meer van hen. Tot gisteren, toen de politie de meisjes in Taree aantrof in de wagen van hun moeder, Cassie Watter (46).

Michael Watter hoopt nu snel herenigd te worden met zijn dochtertjes, "na jaren van onzekerheid en instabiliteit". De moeder werd aangehouden voor ontvoering.