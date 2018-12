Tweejarige peuter dood na rituele besnijdenis in Italië

23 december 2018

Bron: ANP

Een 2-jarig jongetje is in Italië overleden na een particuliere rituele besnijdenis. Zijn tweelingbroertje raakte gewond en ligt in het ziekenhuis, aldus Italiaanse media. Het gaat om kinderen van Nigeriaanse afkomst die door een zelfbenoemde arts werden behandeld in een huis in Monterotondo bij Rome.