Tweederde Franse flitspalen gesloopt, schade ruim half miljard euro Erik Kouwenhoven

24 januari 2019

07u16

Bron: AD.nl 20 De gele hesjes in Frankrijk richten hun woede steeds vaker op flitspalen. Inmiddels is zo'n zestig procent van alle radarapparatuur gesloopt, oftewel ruim 2.000 kasten. De schade bedraagt 550 miljoen euro.

Overgeschilderd, omgezaagd, in de brand gestoken, met explosieven bewerkt: in Frankrijk staan nauwelijks nog radarpalen overeind sinds de beweging van de gele hesjes zijn woede massaal koelt op deze statische overheidsdienaren. Volgens berekeningen van de Franse krant Le Parisien leidt het vandalisme niet alleen tot een enorm gat in de rijksbegroting, maar tevens tot astronomische reparatiekosten.

“Het gaat om 500 miljoen euro aan inkomstenderving voor de staat en om 50 miljoen reparaties", aldus Valérie Rabault, voormalig algemeen rapporteur van de begroting in de Nationale Assemblee. De minister van Binnenlandse Zaken kondigde vorige week aan dat 60 procent van de 3.275 radars in Frankrijk inmiddels onklaar is gemaakt. Het totale schadebedrag loopt zo hoog op omdat de reparatie van alle toestellen ongeveer een half jaar gaat duren.

Niet vreemd dus dat de boetes op het onklaar maken hoog zijn. Wie wordt betrapt bij het onklaar maken van een flitspaal, riskeert een boete tot 15.000 euro. Vandalen die een flitspaal beschadigen, riskeren zelfs een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 30.000 euro. In geval van totale vernieling kan de straf oplopen tot vijf jaar cel en een boete van 75.000 euro. Wanneer het in groepsverband gebeurde, leidt het zelfs tot een celstraf van maximaal zeven jaar en een boete van 100.000 euro.