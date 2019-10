Tweede zware aardbeving op week tijd in zuiden van Filipijnen IB

31 oktober 2019

03u56

Bron: Belga 0 Het zuiden van de Filipijnen is voor de tweede keer op een week tijd getroffen door een zware aardbeving. Gebouwen die door eerdere bevingen al waren beschadigd, stortten in en deden de verschrikte opnieuw inwoners in paniek de straat op vluchten.

De nieuwe aardbeving had een magnitude van 6,5 en deed zich voor om 9.11 uur plaatselijke tijd (2.11 uur Belgische tijd), amper twee dagen nadat een beving met een kracht van 6,6 de zuidelijke regio Mindanao had opgeschrikt.

Ook op 16 oktober was er al een aardbeving met een kracht van 6,3.

Het epicentrum van de schok lag nabij Tulunan, in de provincie Cotabato, zo'n 972 kilometer ten zuiden van Manila, net zoals ook bij de twee vorige aardbevingen het geval was.

De aardbeving van 29 oktober eiste aan acht mensen het leven, die van 16 oktober maakte zeven dodelijke slachtoffers. Alles samen raakten ook meer dan 600 mensen gewond.

De Filipijnen bevinden zich op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn regelmatige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

