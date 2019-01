Tweede vrouw sterft meer dan 1,5 jaar na paniek tijdens vertoning Champions League-finale in Turijn ttr

25 januari 2019

17u26

Bron: belga 0 Meer dan 1,5 jaar nadat er in de Italiaanse stad Turijn een dode viel bij een publieke vertoning op groot scherm van de finale van de Champions League, is een tweede vrouw aan haar verwondingen overleden. Dat meldt het ziekenhuis waar de gewonde vrouw verbleef.

Op 3 juni 2017 brak er tijdens de vertoning van de voetbalwedstrijd tussen Juventus en Real Madrid in Turijn, in het noordwesten van Italië, paniek uit. Duizenden mensen liepen weg nadat ze een knal hoorden. In de commotie kreeg Erika Pioletti een beroerte, waardoor ze in kritieke toestand in het ziekenhuis belandde. Ze stierf enkele dagen later.

Meer dan 1.500 mensen raakten gewond bij de paniek. De meesten van hen liepen snijwonden van gebroken flessen op toen ze op de grond vielen, terwijl ze trachtten te ontkomen aan wat volgens hen een terreuraanval was.



Een 65-jarige vrouw die zwaargewond raakte en op intensieve lag, bezweek vandaag aan haar verwondingen.

