Tweede vrouw beschuldigt Joe Biden van "ongepaste aanraking"

02 april 2019

02u20

Bron: Reuters, Hartfort Courant 0 Een tweede vrouw beschuldigt de Amerikaanse ex-vicepresident Joe Biden ervan haar op een ongepast manier aangeraakt te hebben. Biden zou in 2009 tijdens een politieke bijeenkomst haar hoofd vastgepakt hebben en met zijn neus tegen die van haar gewreven hebben. De beschuldiging komt enkele dagen nadat politica Lucy Flores Biden verweet haar een misplaatste kus op het achterhoofd te hebben gegeven.

“Het was geen seksuele aanraking”, zegt de 43-jarige Amy Lappos aan de lokale Hartford Courant over haar ontmoeting met Joe Biden in Greenwich, Connecticut in 2009. “Hij legde zijn hand om mijn nek en trok me naar zich toe om met onze neuzen tegen elkaar te wrijven. Toen hij me naar zich toetrok, dacht ik dat hij me op de mond wilde kussen.”

De vrouw kwam met haar verhaal naar buiten nadat enkele dagen geleden politica Lucy Flores uit Nevada de vicepresident al beschuldigde van een ongepaste aanraking tijdens een campagnebijeenkomst in 2014. Biden zou die vrouw toen zonder toestemming op haar achterhoofd gekust hebben.

Lappos, voormalig medewerker van politicus Jim Himes, deed haar verhaal in eerste instantie in de Facebookgroep ‘Connecticut Women In Politics’ en verklaarde later in de Courant dat Biden haar benaderde tijdens een fondsenverwervingsevenement voor Himes. “Ik heb om eerlijk te zijn nooit een klacht ingediend, want hij was de vicepresident. Ik was een nobody”, zegt de vrouw, die nu voor non-profitorganisaties werkt. “Er is zeker een fatsoenlijksheidsgrens. Een lijn van respect. Als je die overgaat, gaat het niet om een culturele uiting, om genegenheid of affectie, maar om seksisme en misogynie.”

“Nooit de bedoeling”

In een reactie op de nieuwe beschuldiging, verwijst een woordvoerder van Biden naar diens verklaring van afgelopen zondag, waarin hij stelde dat hij niet gelooft “ooit ongepast gehandeld te hebben” tijdens zijn politieke loopbaan. “In de vele jaren dat ik campagne voerde en deel uitmaakte van het publieke leven, heb ik talloze keren handen geschud, knuffels gegeven, blijk gegeven van affectie en steun en troost geboden. Niet één keer - nooit - dacht ik dat er sprake was van ongepast gedrag. Wanneer wordt aangevoerd dat dit wel het geval was, dan zal ik daar op een respectvolle manier naar luisteren. Maar het was nooit mijn bedoeling”, zo luidde het in de mededeling die Biden via zijn woordvoerder de wereld instuurde.

De beschuldigingen kunnen een mogelijke gooi naar het presidentschap in gevaar brengen voor Biden, die als vicepresident diende onder Barack Obama. Al wekenlang wordt geanticipeerd op de aankondiging dat de 76-jarige Biden in de race om de Democratische nominatie stapt: in opiniepeilingen komt hij voorlopig steeds als favoriet bij de Democraten uit de bus.

